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Актор Дмитро Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар

Оксана Гейдор
glavcom.ua
Актор Дмитро Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар
фото з відкритих джерел

Наразі актор госпіталізований

Актор Дмитро Лінартович, зірка фільмів «Толока» та «Обмін», отримав тяжку контузію та осколкове поранення у бою за місто Соледар. Про це повідомляється на офіційній сторінці фільму «Обмін» у Фейсбук.

Наразі Лінартович госпіталізований. Рідні та близькі збирають кошти на реабілітацію захисника.

Дмитро народився 1978 року в Києві в родині Костянтина Лінартовича, актора і режисера. Навчався з першого по четвертий клас у школі-інтернаті, з п'ятого по дев'ятий – у школі № 75 ім. Лесі Українки, а потім – у школі № 87 імені О. Довженка. Після закінчення школи він служив в армії, у прикордонних військах. У 2003 році Дмитро отримав диплом про вищу освіту, закінчивши акторський факультет Київського університету ім. Карпенка-Карого.

Перша велика роль була у фільмі 2002 року «Невелика подорож на великій каруселі» режисера Михайла Іллєнка. Рівно через 10 років вийшов другий фільм за його участю «Той, хто пройшов крізь вогонь», головна роль – Іван Додока. Його герой Іван Додока, прототипом якого став реальний український пілот Іван Доценко, після війни потрапляє до Канади, де неочікувано для себе стає вождем індіанського племені.

На початку повномасштабної війни актор пішов на фронт добровольцем. На передовій він служив розвідником у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

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