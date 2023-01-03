Бойовий медик показав зворушливе відео порятунку українського захисника

Польські медики-волонтери евакуйовують пораненого українського воїна

Керівник волонтерської бригади бойових медиків Даміан Дуда показав зворушливе відео порятунку пораненого українського захисника під Соледаром Донецької області. Медик оприлюднив відео у Twitter.

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На кадрах видно, як евакуйовують пораненого на імпровізованому медичному автомобілі для важкопрохідних місцевостей. Медик з усіх сил намагається підтримати захисника.

«Усе буде добре, братику. Все буде добре. Все буде добре, братику. Будеш жити», – каже медик військовому та щосили обіймає його.

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Триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.