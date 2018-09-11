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    Події в Україні

    Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових

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    Проросійські бойовики на Донбасі&nbsp; - Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових
    Проросійські бойовики на Донбасі 

    Протягом дня українські позиції були обстріляні в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Катеринівка, Новолуганське, Шуми, Гнутове і Водяне

    З початку нинішньої доби сепаратисти на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

    Два бійці ЗСУ були поранені, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у вечірньому зведенні у вівторок, 11 вересня.

    «Упродовж поточної доби від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню... В ході ведення бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил були поранені», — йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, заборонене мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

    Крім того, протягом дня наші позиції були обстріляні з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Катеринівка, Новолуганське, Шуми, Гнутове та Водяне.

    «У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл», — повідомили у прес-центрі ОС.

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