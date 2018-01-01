Бойовики облаштовують нові вогневі позиції у межах населених пунктів

Бойовики вирішили скористатись «новорічне перемир’ям» для облаштування нових позицій, заявила українська сторона СЦКК

Бойовики незаконних збройних формувань ОРДЛО використовують «новорічне перемир’я» для облаштування нових вогневих позицій у межах населених пунктів. Відповідну заяву поширила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. За її даними, відбувається



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Бойовики вирішили скористатись «новорічне перемир’ям» для облаштування нових позицій, заявила українська сторона СЦКК

Бойовики незаконних збройних формувань ОРДЛО використовують «новорічне перемир’я» для облаштування нових вогневих позицій у межах населених пунктів. Відповідну заяву поширила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

За її даними, відбувається облаштування та нарощування старих і створення нових вогневих позицій бойовиками.

«Зведення зазначених фортифікацій та розміщення на них військової техніки та озброєння здійснюється у межах населених пунктів та у безпосередній близькості до житлових будинків мирних громадян України на тимчасово непідконтрольній Уряду України території», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК зауважує, що у звіті СММ ОБСЄ за 3 січня зазначено, що такі порушення виявлено у східній частині м. Кальміуське (кол. Комсомольське, 42 км на південний схід від Донецька), де техніка та обладнаний військовий об’єкт розташовані біля житлового будинку. Також зафіксовано обладнання окопів та траншей на відстані не більше 300 метрів від с. Калиново-Борщувате (Луганська область) та безпосередньо навколо житлового сектора с. Стила (Донецька область).

Українська сторона СЦКК наголосила, що такі цинічні дії НЗФ ОРДО/ОРЛО є «свідченням жорстокої байдужості до місцевого населення та намаганнями бойовиків НЗФ ОРДО/ОРЛО у черговий раз використати мирних мешканців населених пунктів окупованих територій у якості «живого» щита».