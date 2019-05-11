Бойовики обстріляли будинки мирних жителів Донбасу



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Одна із вирв біля житлового будинку, що утворилися внаслідок обстрілу бойовиками

Постраждалих внаслідок обстрілу немає

Окупаційні війська Російської Федерації обстріляли населений пункт Травневе у Бахмутському районі Донецької області. Про це з посиланням на українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

«Спостережною групою української сторони СЦКК 10 травня зафіксовано факт обстрілу населеного пункту Травневе Бахмутського району Донецької області із ручного протитанкового гранатомета. Встановлено, що по вулиці Тиха, 14, від розриву гранати на городі утворилася вирва. Крім того, по вулиці Центральна, 17 внаслідок розриву гранати на городі поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло. Далі по цій же вулиці Центральна, 40 граната розірвалась прямо перед подвір'ям, внаслідок чого утворилася вирва», - йдеться у повідомленні.

В СЦКК відзначили, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування Російської Федерації припинити обстріли населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров'я цивільного населення.

«Російські окупанти свідомо нехтують Мінськими домовленостями, порушують норми гуманітарного права та режим припинення вогню. Понад це, зухвалі та безвідповідальні дії окупаційної адміністрації свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту», - резюмують військові.