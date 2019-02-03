Чоловік у Рівному кинувся під потяг



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У кишені загиблого знайшли записку

Чоловік загинув на місці

У Рівному на коліях загинув чоловік. Про це інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

За його даними, повідомлення про інцидент на вулиці Здолбунівській надійшло до поліції 3 лютого близько 14 години.

Поліцейські на місці події встановили, що поблизу ринку у Рівному 34-річний рівнянин кинувся під пасажирський потяг «Ковель-Новоолексіївка» та від отриманих травм загинув. У кишені верхнього одягу слідчі виявили записку, утім її зміст не розголошується, аби не зашкодити досудовому розслідуванню.

За фактом загибелі людини розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у місті Афіни (штат Техас, США) вантажний потяг в'їхав у шкільний автобус, після того як той заглух на переїзді.