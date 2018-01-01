Доба в АТО: Напруга ослабла, але терористи продовжують обстріли

У результаті обстрілів українські військові не постраждали

За добу в зоні АТО на Донбасі було зафіксовано три обстріли позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО на Донбасі на сторінці у соцмережі Facebook. «Сьогодні напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла. Унаслідок обстрілів не постраждав жоден український захисник. На



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У результаті обстрілів українські військові не постраждали

За добу в зоні АТО на Донбасі було зафіксовано три обстріли позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО на Донбасі на сторінці у соцмережі Facebook.

«Сьогодні напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла. Унаслідок обстрілів не постраждав жоден український захисник.

На Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети та гранатомети по наших опорних пунктах біля Луганського. З озброєння БМП ворог обстрілював оборонців Троїцького, а гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по захисниках Новоолександрівки», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що на інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Незважаючи на відносне затишшя вздовж усієї лінії розмежування, українські підрозділи продовжують пильно стежити за зміною обстановки та перебувають у повній готовності адекватно діяти, якщо противник вдасться до збройних провокацій», - додали у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони України підтвердили загибель внаслідок ворожих обстрілів одного військового та важке поранення – іншого в зоні АТО.