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    Хотів сексу «по дружбі»: з'явилося відео, як викладач коледжу домагався студенток

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    У Запоріжжі викладача звинуватили у домаганнях до студенток - Хотів сексу «по дружбі»: з'явилося відео, як викладач коледжу домагався студенток
    У Запоріжжі викладача звинуватили у домаганнях до студенток
    фото: скріншот відео

    На записі чоловік сам зізнається у своїх зв'язках зі студентками та мамами учнів

    У Запоріжжі звільнили викладача, якого звинуватили у домаганнях до студенток. Про це повідомляє видання IPnews.

    Інцидент трапився у Запорізькому електротехнічному коледжі.

    За попередніми даними, завідувач кафедри дизайну Віталій Гончаренко чіплявся до студенток уже не один раз. При цьому він просив у них сексу «по дружбі», повідомляє Telegram-канал «Its_zp».

    Одне з таких докучань зафіксувала на камеру свого смартфона студентка Віталія Гончаренка. На записі чоловік демонструє очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. При цьому він сам зізнається у своїх сексуальних зв'язках зі студентками коледжу та їхніми мамами.

    Студенти стверджують, що на нього вже скаржилися керівництву навчального закладу, проте це не призвело до жодного результату.

    У Нацполіції вже розпочали перевірку. Там повідомили, що раніше жодних заяв на викладача не надходило. Завідувача кафедри вже звільнили.

    Співробітники відділу поліції № 1 Запорізького районного управління розпочали перевірку за викладеною інформацією.

    Теги: студенти чоловік
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    Хотів сексу «по дружбі»: з'явилося відео, як викладач коледжу домагався студенток