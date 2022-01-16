Хотів сексу «по дружбі»: з'явилося відео, як викладач коледжу домагався студенток

У Запоріжжі викладача звинуватили у домаганнях до студенток

На записі чоловік сам зізнається у своїх зв'язках зі студентками та мамами учнів

У Запоріжжі звільнили викладача, якого звинуватили у домаганнях до студенток. Про це повідомляє видання IPnews.

Інцидент трапився у Запорізькому електротехнічному коледжі.

За попередніми даними, завідувач кафедри дизайну Віталій Гончаренко чіплявся до студенток уже не один раз. При цьому він просив у них сексу «по дружбі», повідомляє Telegram-канал «Its_zp».

Одне з таких докучань зафіксувала на камеру свого смартфона студентка Віталія Гончаренка. На записі чоловік демонструє очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. При цьому він сам зізнається у своїх сексуальних зв'язках зі студентками коледжу та їхніми мамами.

Студенти стверджують, що на нього вже скаржилися керівництву навчального закладу, проте це не призвело до жодного результату.

У Нацполіції вже розпочали перевірку. Там повідомили, що раніше жодних заяв на викладача не надходило. Завідувача кафедри вже звільнили.

Співробітники відділу поліції № 1 Запорізького районного управління розпочали перевірку за викладеною інформацією.