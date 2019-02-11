Канада допоможе укомплектувати українських рятувальників



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Канада – постійний партнер МВС, - Яровий

Протягом двох років у підрозділи ДСНС надійшло понад 10 тонн протипожежного обладнання з Канади

Канада планує надавати матеріально- технічну підтримку підрозділам Держслужби надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час зустрічі з послом Канади в України Романом Ващуком.

Як зазначається, протягом двох років у підрозділи ДСНС надійшло понад 10 тонн протипожежного обладнання з Канади.

«Канада – постійний партнер МВС. Ми співпрацюємо у напрямках розвитку Національної поліції, Нацгварії, Держслужби з надзвичайних ситуацій. Дякую канадському уряду за принципову позицію та підтримку України», - сказав перший заступник міністра.

Він зазначив, що одним зі спільних проектів є програма «Пожежники з допомогою Україні» (Firefighter Aid Ukraine).

«Протягом двох років у рамках цієї програми наші підрозділи ДСНС отримали понад 10 тонн протипожежного обладнання та протипожежне авто. У подальшому заплановане укомплектування регіональних управлінь і добровільних пожежних бригад комплектами особистого захисного одягу та обладнанням», - зазначив Яровий.

В свою чергу Ващук відзначив досягнення МВС на шляху реформування служби цивільного захисту.

«Наразі ми намагаємося отримати краще розуміння потреб у кожній області, продумати логістику та деталі місії. Нам необхідно, щоб кожен регіон отримав саме те, в чому є потреба», - повідомив він.

Нагадаємо, минулого року керівники відповідних відомств України і Канади підписали договір про співробітництво у сфері протидії тероризму і загрозам міжнародній та національній безпеці.