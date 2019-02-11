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    Події в Україні

    Канада допоможе укомплектувати українських рятувальників

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    Канада &ndash; постійний партнер МВС, - Яровий - Канада допоможе укомплектувати українських рятувальників
    Канада – постійний партнер МВС, - Яровий

    Протягом двох років у підрозділи ДСНС надійшло понад 10 тонн протипожежного обладнання з Канади

    Канада планує надавати матеріально- технічну підтримку підрозділам Держслужби надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час зустрічі з послом Канади в України Романом Ващуком.

    Як зазначається, протягом двох років у підрозділи ДСНС надійшло понад 10 тонн протипожежного обладнання з Канади.

    «Канада – постійний партнер МВС. Ми співпрацюємо у напрямках розвитку Національної поліції, Нацгварії, Держслужби з надзвичайних ситуацій. Дякую канадському уряду за принципову позицію та підтримку України», - сказав перший заступник міністра.

    Він зазначив, що одним зі спільних проектів є програма «Пожежники з допомогою Україні» (Firefighter Aid Ukraine).

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    «Протягом двох років у рамках цієї програми наші підрозділи ДСНС отримали понад 10 тонн протипожежного обладнання та протипожежне авто. У подальшому заплановане укомплектування регіональних управлінь і добровільних пожежних бригад комплектами особистого захисного одягу та обладнанням», - зазначив Яровий.

    В свою чергу Ващук відзначив досягнення МВС на шляху реформування служби цивільного захисту.

    «Наразі ми намагаємося отримати краще розуміння потреб у кожній області, продумати логістику та деталі місії. Нам необхідно, щоб кожен регіон отримав саме те, в чому є потреба», - повідомив він.

    Нагадаємо, минулого року керівники відповідних відомств України і Канади підписали договір про співробітництво у сфері протидії тероризму і загрозам міжнародній та національній безпеці.

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