За минулу добу на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 17 штурмів.

Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 71 авіаційного удару, під час яких скинули 239 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 4582 дрони-камікадзе та здійснили 2027 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 29 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1970 осіб. Українські захисники також знешкодили два танки, 13 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один наземний робототехнічний комплекс, 515 безпілотних літальних апаратів, одну важку вогнеметну систему, 341 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби російські війська здійснили три атаки. Крім того, противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 68 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили чотири атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Охрімівки, Різникового та Колодязного.

На Куп'янському напрямку

Російські війська здійснили одну штурмову дію в напрямку Митрофанівки.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону в напрямках Мирного, Зарічного, Лимана та Ямполя.

На Слов'янському напрямку

Російські війська здійснили 12 атак у районах Пискунівки, Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Минулої доби російські війська здійснили одну штурмову дію в напрямку Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 16 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Новоселівки, Миколайпілля, Кучерового Яру, Торецького, Софіївки та Вільного.

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 17 атак. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Ганнівки, Чернігівки, Добропілля, Новофедорівки, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Молодецького та Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку

Минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку

Українські захисники відбили дві атаки противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Долинки та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Російські війська здійснили одну атаку в напрямку Зарічного.

На Придністровському напрямку

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1730-й день повномасштабної війни в Україні.