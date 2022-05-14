Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) пообіцяли посилити економічну та політичну ізоляцію Росії та продовжити постачання зброї Україні

Третій президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що РФ начхати на невизнання нових кордонів України країнами G7. Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) пообіцяли посилити економічну та політичну ізоляцію Росії, продовжити постачання зброї Україні «доки буде необхідно», працювати над зменшенням глобальної нестачі продовольства, спричиненої війною. Також G7 погодила зусилля, спрямовані на зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Дипломати з Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та Європейського Союзу заявили також: «Ми ніколи не визнаємо кордони, які Росія намагалася змінити за допомогою військової агресії, і будемо підтримувати нашу участь у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим».

На спільну заяву країн G7 саркастично відреагував третій президент Росії.

«Зміни кордонів України не визнаються. Скажімо м'яко: нашій країні начхати на невизнання нових кордонів з боку G7, важлива справжня воля людей, які там проживають. Не забувайте про прецедент Косово, західні друзі», – написав Медведєв.

Він додав: «Сімерочники забули сказати про неминуче використання Росією стратегічних ядерних сил у конфлікті та ймовірні страти українських націоналістів на Лобному місці Красної площі через четвертування».

Нагадаємо, до G7 входять Німеччина, США, Велика Британія, Японія, Франція, Італія та Канада.