Місія ОБСЄ нарахувала за вихідні 332 порушення «тиші»

У період із вечора 16-го до вечора 18 квітня в Донецькій області Місія зафіксувала 267 порушень режиму припинення вогню

СММ ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 16-го до вечора 18-го квітня 267 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 65 - на Луганщині. Про це повідомляється у щоденному звіті №89/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 19 квітня.

«У період із вечора 16-го до вечора 18 квітня в Донецькій області Місія зафіксувала 267 порушень режиму припинення вогню, зокрема 94 вибухи (2 розриви, 1 вибух у повітрі та 91 вибух невизначеного походження)», - йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість порушень сталися ввечері на схід від Майорська (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька), а також на захід від шахти «Октябрська» (непідконтрольна урядові, 9 км на північний захід від центру Донецька) та на захід від Краматорська (підконтрольний урядові, 83 км північніше Донецька).

За оцінкою СММ, ці порушення були, ймовірно, пов’язані «з навчаннями з бойовою стрільбою за межами зони безпеки».

«У період із вечора 16-го до вечора 18 квітня в Луганській області Місія зафіксувала 65 порушень режиму припинення вогню, зокрема 21 вибух невизначеного походження», - повідомили спостерігачі.

Більшість порушень виявлено на північний захід від Кадіївки (кол. Стаханов; непідконтрольна урядові, 50 км на захід від Луганська), на південний схід від Попасної (підконтрольна урядові, 69 км західніше Луганська) та на захід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).