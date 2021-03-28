Місія ОБСЄ зафіксувала понад 220 порушень на Донбасі за добу
Практично всі порушення зафіксовані поблизу Горлівки
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 74 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 9 вибухів невизначеного походження. Практично всі порушення зафіксовані поблизу Горлівки.
За попередній звітний період зафіксовано 493 порушення режиму припинення вогню.
У Луганській області Місія зафіксувала 149 порушень. Майже всі порушення спостерігалися у районах на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.