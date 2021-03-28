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    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 220 порушень на Донбасі за добу

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    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 220 порушень на Донбасі за добу

    Практично всі порушення зафіксовані поблизу Горлівки

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 223 порушення режиму припинення вогню за добу 26 березня. Більшість з них в Луганській області.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 74 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 9 вибухів невизначеного походження. Практично всі порушення зафіксовані поблизу Горлівки.

    За попередній звітний період зафіксовано 493 порушення режиму припинення вогню.

    У Луганській області Місія зафіксувала 149 порушень. Майже всі порушення спостерігалися у районах на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

    Теги: ОБСЄ
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