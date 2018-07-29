На Чернігівщину звідусіль масово звозять сміття



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У зваленому смітті знайшли договір про львівські відходи

В Козилецькому районі на Чернігівщині місцеві мешканці разом із поліцією зупинили понад 20 вантажівок зі сміттям. І таке завезення сміття з інших регіонів не випадкове, повідомляє телеканал «Прямий».

Як стверджують жителі навколишніх сіл, бачать по кілька вантажівок зранку та ввечері.

Власники сміттєзвалища і не приховують, що сміття везуть звідусіль. Відхрещуються тільки від львівського. Люди ж знайшли у смітті договір саме про львівські відходи.

Нагадаємо, у місті Жашків (Черкаська область) поліцейські виявили дві фури, які намагалися вивантажити в одному із сіл сміття привезене з іншої області.