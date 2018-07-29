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    Події в Україні

    На Чернігівщину звідусіль масово звозять сміття

    • Розсилка
    На Чернігівщину звідусіль масово звозять сміття

    У зваленому смітті знайшли договір про львівські відходи

    В Козилецькому районі на Чернігівщині місцеві мешканці разом із поліцією зупинили понад 20 вантажівок зі сміттям. І таке завезення сміття з інших регіонів не випадкове, повідомляє телеканал «Прямий».

    Як стверджують жителі навколишніх сіл, бачать по кілька вантажівок зранку та ввечері.

    Власники сміттєзвалища і не приховують, що сміття везуть звідусіль. Відхрещуються тільки від львівського. Люди ж знайшли у смітті договір саме про львівські відходи.

    Нагадаємо, у місті Жашків (Черкаська область) поліцейські виявили дві фури, які намагалися вивантажити в одному із сіл сміття привезене з іншої області.

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