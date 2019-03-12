На Дністровській ГАЕС обвалилася шахта, є постраждалі



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У шахті сталося руйнування металевої конструкції

Один робітник постраждав внаслідок обвалу

У Чернівецькій області на території Дністровської ГАЕС під час бетонування однієї з шахт стався обвал. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє управління ДСНС України у Чернівецькій області.

«12 березня близько 12 години дня, під час робіт із поглиблення та бетонування однієї з підхідних шахт до спусково-випускних колекторів на території Дністровської ГАЕС у с. Василівка Сокирянського району сталося руйнування металевої конструкції – опалубки. У цей момент у шахті перебували двоє робітників. Рятувальники за допомогою мотузок та нош винесли з шахти людей», - йдеться у повідомленні.

Один робітник травмувався через обвал. Рятувальники надали йому першу домедичну допомогу і передали місцевим лікарям.

У чоловіка діагностували забій стегнової кістки та перелом стегна. Інший робітник від медичної допомоги відмовився.