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    Події в Україні

    На Донбасі під час обстрілу окупантів загинув український військовий

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    У результаті одного з ворожих обстрілів обірвалося життя одного українського захисника 1999 року народження - На Донбасі під час обстрілу окупантів загинув український військовий
    У результаті одного з ворожих обстрілів обірвалося життя одного українського захисника 1999 року народження

    Зранку окупанти випустили кілька мін на Луганському напрямку в районі Зайцевого

    У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вранці 4 березня загинув український військовий. Про це повідомляє на заяву спікера Міноборони Максима Праути.

    Як зазначається, зранку окупанти випустили кілька мін на Луганському напрямку в районі Зайцевого. На Донецькому напрямку зафіксувано чотири обстріли. Найбільш тривалими і потужними стали обстріли в районі Лебединського, Широкиного і Водяного. Крім того, біля населеного пункту Піски противник вів вогонь з мінометів і великокаліберного кулемета.

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    «В результаті одного з ворожих обстрілів вранці обірвалося життя одного українського захисника 1999 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого героя», - зазначив Праута.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі поранений один український військовий.

    Зазначимо, президент Петро Порошенко оголосив, що з 1 квітня українським військовим у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі підвищать доплати. За його словами, доплата на першій лінії підвищиться на 2 тис. гривень, таким чином, мінімальна доплата становитиме 12 тис. гривень.

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