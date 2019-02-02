На Донбасі викрили контрафакт алкоголю на $1 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На даний час проводяться слідчі заходи з метою встановлення всіх причетних осіб, в т.ч. військовослужбовців ЗСУ та правоохоронних органів

Правоохоронці Об'єднаних сил виявили в Бахмуті і Краматорську Донецької області контрафактну алкогольну продукцію на суму понад 28 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС в Facebook.

«Протягом листопада 2018 - січня 2019 років було викрито злочинну схему протиправного виготовлення і подальшої реалізації на території різних областей України, а також переміщення за сприяння в даний час невстановлених осіб через лінію розмежування фальсифікованих алкогольних виробів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході проведення санкціонованих обшуків складських приміщень в Бахмуті та Краматорську 1 грудня 2019 року було виявлене та вилучене приладдя (лінія) з розливу та упакуванню фальсифікованих алкогольних виробів.

«Виявлено 1347 театрапаків ємкістю по 10 л кожен (13470 л) готової продукції -фальсифікованого алкоголю, понад 20,5 тон етилового спирту, понад 20 тис марок акцизного податку України та інше приладдя з виготовленню та упакуванню фальсифікованого алкоголю», - уточнили правоохоронці.

Загальна сума вилученого обладнання та товарно-матеріальних цінностей становить близько одного мільйона доларів.

«На даний час проводяться слідчі (оперативні) заходи з метою встановлення всіх причетних осіб, в т.ч. військовослужбовців ЗСУ та правоохоронних органів, які мають відношення до вищевказаної злочинної схеми та здійснювали її «кришування», - відзначають в ООС.