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    На Київщині ліквідовано незаконне виробництво та продаж пального

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    Співробітники ДФС викрили незаконне виготовлення нафтопродуктів на одній із нафтобаз - На Київщині ліквідовано незаконне виробництво та продаж пального
    Співробітники ДФС викрили незаконне виготовлення нафтопродуктів на одній із нафтобаз
    Фото: ДФС

    Співробітники податкової міліції виявили технічні засоби та паливно-мастильні матеріали об’ємом понад 15 000 тонн на загальну орієнтовну суму близько 480 млн гривень.

    Співробітники Офісу великих платників ДФС, спільно із співробітниками ГУ ДФС у Київській області, в межах проведення заходів, направлених на протидію незаконному обігу товарів акцизної групи викрили незаконне виготовлення нафтопродуктів на одній із нафтобаз в Київській області.

    Про це повідомляє пресслужба ДФС.

    Співробітники податкової міліції встановили, що ряд товариств та інших підконтрольних суб’єктів господарювання в період 2020-2021 років, шляхом змішування хімічних присадок та біоетанолу для підвищення октанового числа паливно-мастильних матеріалів, здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту товарів підакцизної групи, зокрема, бензину та дизельного палива.

    Cпівробітники Офісу великих платників податків ДФС, ГУ ДФС у Київській області, а також за участі співробітників ГУ ДФС у м. Києві провели ряд санкціонованих обшуків житлових, офісних та виробничих приміщень.

    В ході проведення обшуків виявлено журнал обліку, первинну документацію, технічні засоби та паливно-мастильні матеріали об’ємом понад 15 000 тонн на загальну орієнтовну суму близько 480 млн гривень.

    Здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.

    «Впевнено працюємо в напрямку протидії незаконному обігу товарів підакцизної групи. Тільки постійна робота подолає таке системне явище як «тіньова економіка». ДФС і бізнес мають бути партнерами та разом працювати над наповненням бюджету, зміцненням економічної безпеки нашої держави», – зазначив Голова ДФС Вадим Мельник

    Теги: ДФС бізнес розслідування
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