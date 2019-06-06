На Кiровоградщинi пiсля дощу з’явилася своя Венецiя



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Рiвень води мiсцями на вiдкритiй територiї становить вiд одного до 1,5 м.

Дощові води затопили 20 присадибних дiлянок, пiдвальних примiщень, господарчих споруд та 20 житлових будинкiв у місті Гайворон

На Кіровоградщині після зливових дощів містечко Гайворон перетворилося на Венецію. Наразі рятувальники вiдкачують дощові води з затоплених дiлянок житлового сектора. Про це поiнформували в УДСНС в областi.

Зазначається, що вночі з 4 на 5 червня та протягом поточного дня внаслiдок сильного дощу тут сталося пiдтоплення 20 присадибних дiлянок, пiдвальних примiщень, господарчих споруд та 20 житлових будинкiв по вул. Нiни Богач та Мiчурiна.

«Рiвень води мiсцями на вiдкритiй територiї становить вiд одного до 1,5 м. В одному житловому будинку вода стоїть на рiвнi 20 см, у рештi житлових будинках — вiд одного до п’яти см», - йдеться у повідомленні.

До робiт з вiдкачцi води залучили 23 особи особового складу i чотири одиницi технiки 21-ї, 26-ї, 13-ї Державних пожежно-рятувальної частин м. Гайворон, м. Благовiщенське та смт Голованiвськ, а також три одиницi технiки КП «Гайворонське».

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