На Луганщині у лісосмузі знайшли 150 кілограмів марихуани



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Марихуана вже була готова для транспортування

На місці знахідки марихуани, поліція затримала і 35-річного чоловіка

На Луганщині біля селища Степний Яр правоохоронці виявили перероблені рослини коноплі вагою близько 150 кілограмів, а також обладнання для переробки та пакування.

Про це повідомили в поліції області.

Зазначається, що марихуана була вже підготовлена для транспортування. На цьому ж місці в Новоайдарівському районі поліція знайшла і автомобіль, яким планували її перевозити.

«Поряд із місцем події поліцейські виявили 35-річного мешканця Луганської області, причетність якого до переробки та вирощування даних рослин наразі перевіряється», — йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліція порушила справу за ч.3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на Буковині поліція виявила понад 9 тисяч кущів коноплі, яку приховано вирощували посеред кукурудзяного поля.