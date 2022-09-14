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На Луганщині рашисти відключили інтернет і вивозять награбоване – Гайдай

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Луганщині рашисти відключили інтернет і вивозять награбоване – Гайдай
На ділянці траси Старобільськ–Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів
фото з відкритих джерел

Черги на пунктах пропуску не зменшуються

Окупаційна «влада» Луганщини відключила в області інтернет нібито для забезпечення обороноздатності та безпеки, у бік РФ продовжують вивозити награбоване. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Окупаційна влада Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону, або як вони кажуть «республіки», нічого загрозливого не відбувається. Тільки от про всяк випадок в області відключено мобільний Інтернет. Як пояснює місцевий оператор, це розпорядження органів окупаційної влади – для забезпечення обороноздатності і безпеки. Раніше вони на цих питаннях не акцентували уваги», – написав Гайдай.

Очільник ОВА додав, що черги на пунктах пропуску не зменшуються. «Водночас, черги на пунктах пропуску вже котрий день не меншають. Лише на ділянці траси Старобільськ – Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів – із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові», – зазначив Гайдай.

Голова ОВА також повідомив, що протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: інтернет Луганськ окупанти влада Сергій Гайдай Луганщина ворог військові

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