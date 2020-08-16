На Львівщині чоловік оформив на співмешканку кредитів на 100 тисяч гривень



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32-річний житель Золочева познайомився з 52-річною жителькою селища Східниця Дрогобицького району у січні

У Бориславі поліцейські викрили 32-річного зловмисника, який оформив на свою співмешканку кредитів на майже 100 тисяч гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, 32-річний житель Золочева познайомився з 52-річною жителькою селища Східниця Дрогобицького району у січні.

Скориставшись довірою жінки, він переїхав жити у її помешкання, отримав доступ до її паспортних даних та почав оформляти на ім’я своєї подруги онлайн-кредити. У червні жінка, довідавшись про це, звернулась за допомогою у Дрогобицький відділ поліції.

Встановлено, що з січня по червень 2020 року зловмиснику вдалося оформити через банківські установи 13 кредитів на ім’я своєї співмешканки на загальну суму близько 100 тисяч гривень.

13 серпня чоловіку повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.