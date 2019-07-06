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    Події в Україні

    На Одещині в катакомбах загубилися п'ятеро осіб

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    <span>Пізніше Покровський повідомив, що людей знайшли, всі вони живі</span> - На Одещині в катакомбах загубилися п'ятеро осіб
    Пізніше Покровський повідомив, що людей знайшли, всі вони живі

    5 липня група невідомих осіб (3 чоловіків і жінка) спустилися в катакомби в селі Холодна Балка Біляївського району

    В Одеській області в катакомбах загубилися п'ятеро людей. Про це повідомив прес-секретар заступника мера Одеси Микола Покровський на своїй сторінці в Facebook.

    Регіональне управління ДСНС попросило допомоги у фахівців, які мають досвід пошукових робіт під землею.

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    За Покровського словами, люди спустилися під землю в селі Холодна Балка Біляївського району Одеської області.

    «6 липня о 13:20 від співробітника ГУ ДСНС надійшла інформація про те, що 5 липня група невідомих осіб (3 чоловіків і жінка) спустилися в катакомби системи «Центральна». У встановлений контрольний час – у суботу о 9:00 – вони на зв'язок не вийшли», – повідомив Покровський.

    Організовують добровольчу пошукову групу для пошуку зниклих людей.

    Пізніше Покровський повідомив, що людей знайшли, всі вони живі. 

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