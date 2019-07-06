На Одещині в катакомбах загубилися п'ятеро осіб



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Пізніше Покровський повідомив, що людей знайшли, всі вони живі

5 липня група невідомих осіб (3 чоловіків і жінка) спустилися в катакомби в селі Холодна Балка Біляївського району

В Одеській області в катакомбах загубилися п'ятеро людей. Про це повідомив прес-секретар заступника мера Одеси Микола Покровський на своїй сторінці в Facebook.

Регіональне управління ДСНС попросило допомоги у фахівців, які мають досвід пошукових робіт під землею.

За Покровського словами, люди спустилися під землю в селі Холодна Балка Біляївського району Одеської області.

«6 липня о 13:20 від співробітника ГУ ДСНС надійшла інформація про те, що 5 липня група невідомих осіб (3 чоловіків і жінка) спустилися в катакомби системи «Центральна». У встановлений контрольний час – у суботу о 9:00 – вони на зв'язок не вийшли», – повідомив Покровський.

Організовують добровольчу пошукову групу для пошуку зниклих людей.

Пізніше Покровський повідомив, що людей знайшли, всі вони живі.