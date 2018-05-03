На Придніпровській ТЕС сталася аварія, робота зупинилася
- Сьогодні, 15:29
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Постраждалих в результаті аварії немає
На Придніпровській ТЕС сталася аварійна ситуація. Через пошкодження труби на поверхні нагріву котла енергоблоку №7 робота зупинилася.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
«Сьогодні близько восьмої години ранку жителі Дніпра могли спостерігати короткочасний викид чорного диму з труби ДТЕК Придніпровської ТЕС. Причина – пошкодження труби на поверхні нагріву котла енергоблоку №7, що призвело до необхідності аварійної зупинки блоку», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що постраждалих в результаті аварії немає, наразі відновлювальні роботи.
«У результаті аварійної ситуації станція тимчасово зупинена. На даний момент потужність Придніпровської ТЕС в енергосистемі компенсує енергоблок №4 Запорізької ТЕС ДТЕК», – йдеться в повідомленні.