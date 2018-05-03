  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    На Придніпровській ТЕС сталася аварія, робота зупинилася

    Постраждалих в результаті аварії немає
    На Придніпровській ТЕС сталася аварійна ситуація. Через пошкодження труби на поверхні нагріву котла енергоблоку №7 робота зупинилася. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК. «Сьогодні близько восьмої години ранку жителі Дніпра могли спостерігати короткочасний викид чорного диму з труби ДТЕК Придніпровської ТЕС. Причина –
    • Сьогодні, 15:29
    • Розсилка

    Постраждалих в результаті аварії немає

    На Придніпровській ТЕС сталася аварійна ситуація. Через пошкодження труби на поверхні нагріву котла енергоблоку №7 робота зупинилася.

    Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

    «Сьогодні близько восьмої години ранку жителі Дніпра могли спостерігати короткочасний викид чорного диму з труби ДТЕК Придніпровської ТЕС. Причина – пошкодження труби на поверхні нагріву котла енергоблоку №7, що призвело до необхідності аварійної зупинки блоку», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що постраждалих в результаті аварії немає, наразі відновлювальні роботи.

    «У результаті аварійної ситуації станція тимчасово зупинена. На даний момент потужність Придніпровської ТЕС в енергосистемі компенсує енергоблок №4 Запорізької ТЕС ДТЕК», – йдеться в повідомленні.

    Читайте також
    ТЕС аварія ДТЕК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ