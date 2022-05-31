  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На російсько-українській війні загинув фотокореспондент з Мукачева
рус
    Події в Україні

    На російсько-українській війні загинув фотокореспондент з Мукачева

    Роман Жук - На російсько-українській війні загинув фотокореспондент з Мукачева
    Роман Жук

    У Романа Жука залишилась дружина Олена і двоє маленьких діток

    Мукачівець Роман Жук пішов добровольцем захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на суверенну територію України.

    «Зараз таких небагато», – головний редактор інтернет-видання «Панорама Мукачева» Іван Гарагонич згадує про Романа як про світлу, розумну і креативну постать.

    Іван Гарагонич розповів, що Роман Жук як фотокореспондент допомагав із висвітленням тем для видання, а також співпрацював із місцевими газетами, був екоактивістом. Був відомою особистістю в краї. Про це інформує пресслужба НСЖУ

    «Пригадую його спільний проект із туризмознавцем Ігорем Гулездою «Мукачево зараз та 100 років тому». Ми публікували його на сайті і це був резонансний матеріал, який дуже відгукнувся читачам, – говорить Іван Гарагонич. – Загибель Романа – це втрата не лише для Закарпаття. Може, звучить трохи пафосно, але це правда: все його життя було покликанням допомагати людям».

    У Романа Жука залишилась дружина Олена і двоє маленьких діток. З ним прощатимуться 31 травня, о 15 годині, у соборі Успіння Пресвятої Богородиці міста Мукачева.

    Редакція «Главкома» исловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа.

    Теги: росія окупанти війна фотокореспондент Україна НСЖУ журналіст окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На російсько-українській війні загинув фотокореспондент з Мукачева