На шахті на Львівщині стався обвал, загинув гірник



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Обвал стався на глибині 500 метрів

В с. Сілець Сокальського р-ну Львівськоі обл. на шахті «Надія» внаслідок обвалу породи загинув гірничий робітник. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його даними, обвал стався 24 березня на глибині близько 500 метрів.

Загиблий чоловік 1978р.н. проживав в м. Червоноград.

В наслідок обвалу більше ніхто не постраждав, силами рятувального загону проводяться розкопувальні роботи.