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На світанку над Дніпропетровщиною збито дві ракети

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На світанку над Дніпропетровщиною збито дві ракети
Ворожа ракета не досягла своєї цілі
фото ілюстративне

Уночі окупанти гатили по Нікопольському району

У понеділок, 18 вересня, на світанку над Дніпропетровською областю Сили оборони збили дві крилаті ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Крім цього, вночі російські окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район. Із важкої артилерії ворог бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

«Пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, шість – понівечені. Побиті й п’ять приватних будинків. А ще – сонячні панелі», – розповів Лисак.

На світанку над Дніпропетровщиною збито дві ракети фото 1
фото: Сергій Лисак/Facebook
На світанку над Дніпропетровщиною збито дві ракети фото 2
фото: Сергій Лисак/Facebook

Інші наслідки атак уточнюються. Серед людей постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. 

Із початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет.

Теги: окупанти війна Дніпропетровщина ракета

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