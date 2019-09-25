Окупанти на Донбасі 15 разів обстріляли позиції українських захисників, двоє поранених



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Підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських угод щодо заборони застосування важкого озброєння

Бойовики на Донбасі обстрілювали українські позиції з мінометів та гранатометів різних систем

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби 15 разів обстріляли позиції українських захисників. Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил поранені.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Збройні формування РФ та її найманці переважно застосовували гранатомети різних систем, проте вже 5 разів, на порушення Мінських угод, в районах н.п. Травневе, Мар’їнка, Новолуганське, Південне та Красногорівка окупанти вели сьогодні мінометні обстріли. Захисники України декілька разів застосовували легке піхотне озброєння у відповідь на прицільні обстріли російсько-окупаційних військ з метою придушення ворожої збройної активності, збереження життя та здоров’я наших воїнів», - сказав речник.

Він зауважив, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських угод щодо заборони до застосування на лінії бойового зіткнення важкого озброєння: артилерії та мінометів різних калібрів.

Речник Міноборони поінформував, що від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець, ще один дістав бойове травмування. Їх евакуйовано до медичних закладів, .