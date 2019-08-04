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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі чотири рази порушили режим тиші

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    Збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції наших військових із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. - Окупанти на Донбасі чотири рази порушили режим тиші
    Збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції наших військових із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

    Втрат з українських захисників не зафіксовано

    Окупанти на Донбасі протягом доби, 4 серпня, чотири рази обстріляли підрозділи Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Зазначається, що збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції наших українських захисників із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по нашим захисникам зі стрілецької зброї.

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    «У районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил. Поблизу Верхньоторецького за напрямом Пантелеймоновки ворог застосував міномет калібру 82 мм; двічі бойовики застосували стрілову зброю в районі населеного пункту Піски за напрямом Лозового; біля Широкіно за напрямом Саханки бойовики застосували вогнепальну зброю», - йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що втрат з українського боку не зафіксовано.

    Нагадаємо, з початку доби, 4 серпня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил.

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