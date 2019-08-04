Окупанти на Донбасі чотири рази порушили режим тиші
Втрат з українських захисників не зафіксовано
Окупанти на Донбасі протягом доби, 4 серпня, чотири рази обстріляли підрозділи Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр ООС.
Зазначається, що збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції наших українських захисників із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по нашим захисникам зі стрілецької зброї.
«У районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил. Поблизу Верхньоторецького за напрямом Пантелеймоновки ворог застосував міномет калібру 82 мм; двічі бойовики застосували стрілову зброю в районі населеного пункту Піски за напрямом Лозового; біля Широкіно за напрямом Саханки бойовики застосували вогнепальну зброю», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що втрат з українського боку не зафіксовано.
Нагадаємо, з початку доби, 4 серпня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил.