Окупанти на Донбасі поранили українського захисника



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Нашого захисника евакуювали до медичного закладу

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили сім прицільних обстрілів позицій українських захисників, - речник Міністерства оборони

Окупанти на Донбасі у зоні ООС від початку поточної доби поранили українського військовослужбовця.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк у суботу на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Щодо ситуації на лінії бойового зіткнення 20 липня... За наявною інформацією, від початку поточної доби отримав поранення один наш захисник. Його евакуйовано до медичного закладу», - зазначив Гуцуляк.

За його словами, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили сім прицільних обстрілів позицій українських захисників.

«У районі населеного пункту Щастя окупанти застосували міномет калібру 82 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети. Також з великокаліберних кулеметів противник порушував режим тиші поблизу сіл Нижньотепле, Артема та Лебединське, зі стрілецької зброї — в районі Гранітного. З напрямку від окупованої Горлівки ворог здійснив по наших оборонцях Новолуганського з 08.10 5 пострілів з артилерії калібру 122 мм, а з близько 12.00 від селища Доломітне випустив 5 мін 82-го калібру», - уточнив речник Міноборони.