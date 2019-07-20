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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі поранили українського захисника

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    Нашого захисника евакуювали до медичного закладу - Окупанти на Донбасі поранили українського захисника
    Нашого захисника евакуювали до медичного закладу

    Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили сім прицільних обстрілів позицій українських захисників, - речник Міністерства оборони

    Окупанти на Донбасі у зоні ООС від початку поточної доби поранили українського військовослужбовця.

    Про це заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк у суботу на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

    «Щодо ситуації на лінії бойового зіткнення 20 липня... За наявною інформацією, від початку поточної доби отримав поранення один наш захисник. Його евакуйовано до медичного закладу», - зазначив Гуцуляк.

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    За його словами, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили сім прицільних обстрілів позицій українських захисників.

    «У районі населеного пункту Щастя окупанти застосували міномет калібру 82 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети. Також з великокаліберних кулеметів противник порушував режим тиші поблизу сіл Нижньотепле, Артема та Лебединське, зі стрілецької зброї — в районі Гранітного. З напрямку від окупованої Горлівки ворог здійснив по наших оборонцях Новолуганського з 08.10 5 пострілів з артилерії калібру 122 мм, а з близько 12.00 від селища Доломітне випустив 5 мін 82-го калібру», - уточнив речник Міноборони.

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