Окупанти поранили українського військового на Донбасі
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Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників
Українські підрозділи дали гідну відповідь ворогу після поранення військового
Протягом поточної доби противник п'ять разів обстріляв позиції наших військ, з них один раз – із важкого озброєння. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти здійснили чотири обстріли позицій наших військ:
з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Водяне;
з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;
з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля селища Піски;
зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Лебединське.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв з автоматичних станкових гранатометів наших захисників у районі населеного пункту Травневе.
В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.
Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.
Нагадаємо, 1 березня російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.