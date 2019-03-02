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    Події в Україні

    Окупанти поранили українського військового на Донбасі

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    <p>Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників</p> <div></div> - Окупанти поранили українського військового на Донбасі

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників

    Українські підрозділи дали гідну відповідь ворогу після поранення військового

    Протягом поточної доби противник п'ять разів обстріляв позиції наших військ, з них один раз – із важкого озброєння. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти здійснили чотири обстріли позицій наших військ:

    з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Водяне;
    з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;
    з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля селища Піски;
    зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Лебединське.

    У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв з автоматичних станкових гранатометів наших захисників у районі населеного пункту Травневе.

    В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.

    Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються.

    Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.

    Нагадаємо, 1 березня російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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