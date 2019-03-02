Окупанти поранили українського військового на Донбасі



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Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників

Українські підрозділи дали гідну відповідь ворогу після поранення військового

Протягом поточної доби противник п'ять разів обстріляв позиції наших військ, з них один раз – із важкого озброєння. Про це інформує прес-центр операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти здійснили чотири обстріли позицій наших військ:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Водяне;

з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля селища Піски;

зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв з автоматичних станкових гранатометів наших захисників у районі населеного пункту Травневе.

В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.

Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.

Нагадаємо, 1 березня російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.