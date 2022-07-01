Окупанти продовжують штурм Лисичанського НПЗ, – Гайдай

Рашистам не вдається захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

Росіяни атакують Лисичанський нафтопереробний завод та утримують його північно-західну та південно-східну частини. У місті знищують будинок за будиноком. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

«Ворог марно намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом», – йдеться в повідомленні.

Крім того, жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів. Крім будинків, полум’ям було охоплено і два торговельних центрі, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об’єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі майже 500 кв. м.

Від потужного вогню окупантів постраждали також Білогорівка та Вовчоярівка. В одній із лікарень Дніпра 30 червня помер житель Лисичанська, який отримав важкі поранення тиждень тому. Лікарям не вдалося врятувати чоловікові життя.

«Росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ. Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти», – додав Гайдай.

Нагадаємо, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.