  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти продовжують штурм Лисичанського НПЗ, – Гайдай
рус
    Події в Україні

    Окупанти продовжують штурм Лисичанського НПЗ, – Гайдай

    Окупанти продовжують штурм Лисичанського НПЗ, – Гайдай
    фото ілюстративне

    Рашистам не вдається захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

    Росіяни атакують Лисичанський нафтопереробний завод та утримують його північно-західну та південно-східну частини. У місті знищують будинок за будиноком. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

    «Ворог марно намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів. Крім будинків, полум’ям було охоплено і два торговельних центрі, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об’єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі майже 500 кв. м.

    Від потужного вогню окупантів постраждали також Білогорівка та Вовчоярівка. В одній із лікарень Дніпра 30 червня помер житель Лисичанська, який отримав важкі поранення тиждень тому. Лікарям не вдалося врятувати чоловікові життя.

    «Росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ. Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти», – додав Гайдай.

    Нагадаємо, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти продовжують штурм Лисичанського НПЗ, – Гайдай