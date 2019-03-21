Окупанти розміщують танки та міномети біля житлових будинків – ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безпілотник ОБСЄ зафіксував три танки у селищі Верхньошироківське Донецької області та один танк у Степанівці Луганської області

Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував розміщення трьох танків та облаштування мінометної позиції біля житлових будинків в населеному пункті Верхньошироківське (ОРДО), а також розміщення одного танка біля житлової будівлі в населеному пункті Степанівка (ОРЛО). Про це повідомляється в опублікованому 20 березня звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

«18 березня БПЛА СММ малого радіусу дії виявив 3 танки (Т-64) біля облаштованої поруч із будинками, судячи з усього, мінометної позиції в н. п. Верхньошироківське (85 км на південь від Донецька)», - йдеться у звіті.

Схожий випадок розміщення важкої броньованої техніки біля житлових будинків був зафіксований раніше і на тимчасово окупованій території Луганської області.

«13 березня безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіуса дії зафіксував один танк (Т-64) орієнтовно за 60 м від житлової будівлі в н. п. Степанівка (62 км на захід від Луганська)», - повідомляє СММ.