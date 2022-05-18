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    Події в Україні

    Окупанти розпочали «націоналізацію» українських банківських структур на Донеччині

    Окупанти розпочали «націоналізацію» українських банківських структур на Донеччині
    фото з російських ЗМІ

    Рашисти беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи

    Окупаційна «влада» територій Донецької області розпочала «націоналізацію» банківських структур України. Також через мобілізацію, низка критичних закладів інфраструктури зіткнулися з браком кадрів, пише головне управління розвідки Міністерства оборони.

    «Рашисти беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області, які намагаються приєднати до так званої «ДНР». Для цього «Державний комітет оборони «ДНР» під головуванням Пушиліна (Денис Пушилін, голова терористичного угруповання «ДНР», - ред.) прийняв рішення про «націоналізацію» стратегічних підприємств. Під цю процедуру підпадають і всі цінності, виявлені у банківських сейфах та платіжних терміналах», – пише розвідка.

    Також, як відзначає розвідка, окупанти намагаються налагодити роботу критично важливих закладів інфраструктури. Однак, через мобілізацію, «ДНР» зіткнулася з браком кадрів на більшості об’єктів.

    Керівництво «Донецької залізниці» звернулося до окупаційних адміністрацій з проханням демобілізувати її співробітників. Тим часом «влада «ДНР» через відсутність мобілізаційного ресурсу, відправила воювати проти України не тільки співробітників стратегічних підприємств, але й студентів, людей з хронічними хворобами та інвалідів.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Донеччина Україна Денис Пушилін окупація #stoprussia
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    Окупанти розпочали «націоналізацію» українських банківських структур на Донеччині