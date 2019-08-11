Погода на неділю: на заході і півночі України пройдуть дощі з грозами



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Сьогодні максимальна температура в Україні сягне +32

У Києві в неділю вдень очікується +26...28 градусів

У неділю, 11 серпня, на заході та півночі України синоптики прогнозують дощ з грозою, в інших областях без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На півночі країни сьогодні вдень температура повітря 23...28 градусів, а вночі 12...17. На заході очікується вдень + 27... + 29 градусів, а вночі 15...19. На сході вдень синоптики прогнозують 24...28 градусів вдень, а вночі 13...15.

На території південних областей вдень очікується 29...30 градусів, а вночі 16...18. У центрі країни вдень синоптики прогнозують 26...28 градусів, а вночі 13...15.

У Києві в неділю вдень очікується 26...28 градусів, а вночі 15...17.