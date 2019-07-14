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    Події в Україні

    Погода на неділю: у більшості областей дощитиме, температура до +28

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    Погода на неділю: у більшості областей дощитиме, температура до +28

    У Києві сьогодні очікується дощова погода, температура повітря вдень +22...24

    У неділю, 14 липня, в західних, деяких центральних та північних областях синоптики прогнозують дощову погоду. На решті території країни - мінлива хмарність, без опадів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Зазначається, що західні, центральні та північні області заливатимуть дощі. Мінімальна температура на заході складе +20 градусів, на півночі дещо тепліше - від +21 до +24 градусів.

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    На решті території країни синоптики прогнозують змінно хмарну погоду, без опадів. На півдні і сході потеплішає до +28 градусів, проте вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до + 10 градусів.

    У Києві сьогодні очікується дощова погода, температура повітря вдень +22...24.

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