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    Події в Україні

    Погода на середу: у більшості областей України пройдуть дощі та грози

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    Погода на середу: у більшості областей України пройдуть дощі та грози

    У Києві сьогодні короткочасний дощ, температура вдень 22-24°

    В Україні у середу в більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Вночі у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму, вдень в Україні, крім південної частини та Карпатського регіону, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні та сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві сьогодні короткочасний дощ, температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

    Раніше синоптики попередили про «осінні» ночі в Україні.

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