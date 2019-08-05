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    Події в Україні

    Пограбування «Нової пошти» на Одещині: ніхто не постраждав та жодна посилка не була пошкоджена

    • Розсилка
    Зараз злочинця розшукують. В області оголошено план &laquo;Сирена&raquo; - Пограбування «Нової пошти» на Одещині: ніхто не постраждав та жодна посилка не була пошкоджена
    Зараз злочинця розшукують. В області оголошено план «Сирена»

    Наразі відділення «Нової пошти» працює у звичайному режимі

    Під час збройного нападу на відділення «Нової пошти» на Одещині ніхто не постраждав і жодна посилка не була пошкоджена. Про це повідомили «Главкому» у пресслужбі «Нової пошти».

    Зазначається, що наразі відділення працює за розкладом.

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    «Правоохоронці проводять слідчі дії», - повідомили у пресслужбі «Нової пошти».

    Нагадаємо, 2 серпня вдень на Одещині чоловік з обрізом пограбував відділення «Нової пошти».

    Місцеве видання з посиланням на поліцію повідомило, що увійшовши до відділення грабіжник вистрелив у стелю і змусив співробітницю віддати йому денну виручку. Раніше цей самий чоловік обстріляв на Київській трасі автомобіль Mitsubishi й намагався відібрати його у власника. Однак до селища Нерубайського, де він вчинив збройний напад на відділення «Нової пошти» очевидно, він дістався пішки. Зараз злочинця розшукують. В області оголошено план «Сирена».

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