Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту



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Президент Латвійської Республіки також відвідав одну з військових частин Об’єднаних сил

Президент Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки

Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс здійснив візит до району проведення операції Об’єднаних сил. Про це інформує прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

За його даними, зустріч із лідером Латвії здійснив начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний.

Він зупинився на завданнях, характері та особливостях операції Об’єднаних сил та обговорив з президентом Латвійської Республіки безпекову ситуацію у регіоні. Зокрема, начальник штабу підкреслив, що, незважаючи на Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати обстановку на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій.

Упродовж візиту високий закордонний гість мав змогу наочно упевнитись у тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не тільки проти українських захисників, а і мирного населення. Президент Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури.

Президент Латвійської Республіки також відвідав одну з військових частин Об’єднаних сил, де познайомився з умовами життя та побутом військових, а також особисто зустрівся з ними.