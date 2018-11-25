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    Події в Україні

    Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту

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    Президент Латвійської Республіки також відвідав одну з військових частин Об&rsquo;єднаних сил - Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту
    Президент Латвійської Республіки також відвідав одну з військових частин Об’єднаних сил

    Президент Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки

    Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс здійснив візит до району проведення операції Об’єднаних сил. Про це інформує прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

    За його даними, зустріч із лідером Латвії здійснив начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний.

    Він зупинився на завданнях, характері та особливостях операції Об’єднаних сил та обговорив з президентом Латвійської Республіки безпекову ситуацію у регіоні. Зокрема, начальник штабу підкреслив, що, незважаючи на Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати обстановку на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій.

    Упродовж візиту високий закордонний гість мав змогу наочно упевнитись у тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не тільки проти українських захисників, а і мирного населення. Президент Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури.

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    Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту
    Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту
    Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту
    Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту
    Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту
    Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту
    Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту
    Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту
    Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту
    Президент Латвії здійснив візит на лінію фронту

    Президент Латвійської Республіки також відвідав одну з військових частин Об’єднаних сил, де познайомився з умовами життя та побутом військових, а також особисто зустрівся з ними.

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