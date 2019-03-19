Протягом дня на Донбасі було гаряче. Окупанти чотири рази відкривали вогонь
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Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає
Протягом вівторка, 19 березня, окупанти чотири рази рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі – тричі із забороненої мінськими угодами зброї. Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.
За даними штабу, на сході зони бойових дій бойовики вели обстріл з великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Мар'їнка.
На півночі ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів в районі населеного пункту Новолуганського. Двічі – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Новоолександрівка.
«Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», - наголосили в штабі.