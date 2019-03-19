Протягом дня на Донбасі було гаряче. Окупанти чотири рази відкривали вогонь



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Бойовики тричі тричі обстрілювали позиції українських військових із забороненої мінськими угодами зброї

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає

Протягом вівторка, 19 березня, окупанти чотири рази рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі – тричі із забороненої мінськими угодами зброї. Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, на сході зони бойових дій бойовики вели обстріл з великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Мар'їнка.

На півночі ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів в районі населеного пункту Новолуганського. Двічі – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Новоолександрівка.

«Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових», - наголосили в штабі.