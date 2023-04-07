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Росіяни з гелікоптерів накрили вогнем прикордонне місто на Сумщині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни з гелікоптерів накрили вогнем прикордонне місто на Сумщині (фото)
Інформація про постраждалих не надходила
фото: Оперативне командування «Північ»

Росія випустила чотири ракети по м. Середина-Буда

Сьогодні, 7 квітня, російські загарбники обстріляли з гелікоптера прикордонне місто Середина-Буда Сумської області, випустивши ракети. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Північ».

«Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області. По приватному будинку поцілили ракетами з гелікоптеру. Близько 16:12 повідомили про випущені гелікоптером з території РФ чотири ракети по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, триває 408-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більш як10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

 

Теги: місто Сумщина війна

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