Росіяни з гелікоптерів накрили вогнем прикордонне місто на Сумщині (фото)

Росія випустила чотири ракети по м. Середина-Буда

Сьогодні, 7 квітня, російські загарбники обстріляли з гелікоптера прикордонне місто Середина-Буда Сумської області, випустивши ракети. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Північ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області. По приватному будинку поцілили ракетами з гелікоптеру. Близько 16:12 повідомили про випущені гелікоптером з території РФ чотири ракети по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила», – йдеться у повідомленні.

5 фото На весь екран









Нагадаємо, триває 408-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більш як10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.