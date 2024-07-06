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Російські ЗМІ повідомили про смерть брата Михайла Подоляка

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російські ЗМІ повідомили про смерть брата Михайла Подоляка
Михайло Подоляк раніше стверджував, що з братом практично не спілкується
фото з відкритих джерел

59-річний Володимир Подоляк був відставним полковником ГРУ

У Росії помер брат позаштатного радника Офісу президента України Михайла Подоляка. Фото могили Володимира Подоляка опублікував моніторинговий рерсус «KIU. Russian Officers killed in Ukraine», який відслідковує втрати Росії у війні проти України.

Ресурс зазначив, що обставини смерті Подоляка-старшого невідомі, але малоймовірно, що він загинув у бою – 59-річний Подоляк був відставним полковником ГРУ (центральний орган управління військовою розвідкою у Збройних силах Російської Федерації, – ред.). На його могилі є вінок «Від колективу» від «Центру підготовки офіцерів ГРУ».

Подоляк-старший помер 19 травня 2024 року. Факт смерті підтверджується відкритим московським нотаріусом спадковою справою, пише російське медіа Sota.

Російські ЗМІ повідомили про смерть брата Михайла Подоляка фото 1

Медіа «Ось так» встановило, що Володимир Подоляк прописаний у Москві за адресою: вулиця Народного Ополчення, 50. Там розташована Військова академія Міноборони Росії, яка готує кадри для військової розвідки.

Михайло Подоляк раніше стверджував, що з братом практично не спілкується, той «давно звичайний військовий пенсіонер» і живе у Росії з 1986 чи 1987 року.

За даними ЗМІ, Подоляк-старший був присутній на українсько-російських переговорах у Стамбулі навесні 2022 року. До складу української делегації тоді входив Подоляк-молодший.

Раніше ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії. 

Теги: втрати Михайло Подоляк вулиця смерть Міноборони

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