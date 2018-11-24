Росія заборонила українській журналістці в’їзд до окупованого Криму



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Альона Савчук

Журналістка була затримана при в’їзді на окуповану територію

Федеральна служба безпеки Росії заборонила українській журналістці Альоні Савчук в’їзд на територію окупованого кримського півострова та на територію РФ. Про це вона сама повідомила у Facebook.

«Заборона в'їзду до Криму і РФ на 10 років - до серпня 2028-го. Дуже шкода, звичайно. Зате тепер виходжу з тіні і не буду стримуватися. Готова до коментарів, бесід, дискусій, ефірів, консультацій», - написала вона.

Савчук в коментарі Крим.Реалії розповіла, що їй заборонили згідно з пунктом 1 частини 1 статі 27 закону про порядок виїзду і виїзду з Росії («З метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення »).

«Знімали на відео ту частину, де зачитували причини заборони на в'їзд. Мене протримали близько 40 хвилин і взяли відбитки пальців», - розповіла Савчук.

Вона повідомила, що була затримана при в’їзді на окуповану територію.