Шторм пошкодив Кримський міст і спровокував катастрофу судна



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Кримський міст, яким з’єднано окупований Крим і Росію

Шторм біля окупованого Криму: Плавучий кран пошкодив Кримський міст

На одній з дільниць Кримського мосту тимчасово обмежили рух для ліквідації наслідків інциденту, в результаті якого плавучий кран зіткнувся з опорою мосту.

Рано вранці в суботу, 8 вересня, в Керченській протоці сильний вітер зірвав з якоря плавучий кран, який знаходився на якірній стоянці на віддаленні від траси в зв'язку з випущеним раніше штормовим попередженням. Екіпаж крана намагався взяти судно під контроль і зупинити його рух, проте судно в результаті прибило до опори 227 автодорожньої частини мосту, на 154 км траси А-290 (це ділянка між островом Тузла і фарватером).

В цей час, згідно з даними порталу Windy, який відстежує зміни вітру в різних акваторіях, в Керченській протоці дув міцний східний вітер силою в 27-28 вузлів (14 м / с), що відповідає 7 балам за шкалою Бофорта. У відкритому морі при таких погодних умовах висота хвиль може досягати 4 м.

В результаті стріла плавучого крана пошкодила освітлення, крім цього були погнуті кілька метрів бар'єрного огородження моста. На місці в даний час працюють фахівці експлуатаційної служби Кримського мосту, вони проводять діагностику конструкцій.

О 8:30 буксиру вдалося підчепити кран і відтягнути його на безпечну відстань від мосту.

Одночасно з цим в акваторії Керченської затоки терпить лихо інший буксир - «Шквал», на якому знаходився екіпаж з семи осіб. Всі вони встигли пересісти на рятувальний пліт, який дрейфував біля берегів окупованого Криму. Через деякий час всіх членів екіпажу підняли на борт моряки з суховантажу «Сарич», який проходив повз. Ніхто їх врятованих медичної допомоги не потребує.

Пізніше стало відомо про призупинення роботи Керченської поромної переправи в зв'язку з погіршенням погодних умов і посиленням швидкості вітру до 20 м / с.

Джерело: РБК