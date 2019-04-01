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    Події в Україні

    Синоптик попередила українців про зміну погоди

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    Сьогодні в Україні без опадів - Синоптик попередила українців про зміну погоди
    Сьогодні в Україні без опадів

    У Києві 1 квітня температура повітря знизиться і становитиме близько +10 градусів

    Температура повітря в Україні у понеділок знизиться та буде сильний вітер, подекуди температура вдень опуститься до +8 градусів.

    Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко. 

    Зазначається, що 1 квітня у західних та північних областях похолодає до +8 +12 градусів.

    «На півдні, сході та в більшості центру ще побуде сьогоднішня дуже тепла погода.
    Опади малоймовірні, сонечко. Але внаслідок тиску холодного повітря з півночі посилиться вітер», - попередила Діденко. 

    У Києві 1 квітня також температура повітря знизиться і становитиме близько +10 градусів. Опадів не буде, але буде сильний вітер. 

    Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні без опадів. Вітер північний і північно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі до +6 градусів, вдень до +14. У південній частині та східних областях до +20; в Карпатах протягом доби близько 0 градусів.

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