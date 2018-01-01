Снігопади в Україні: Гройсман пригрозив чиновникам за нерозчищені дороги
- Сьогодні, 12:59
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За даними Кабміну, очільника однієї з райадміністрацій вже звільнили
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що голови обласних та районних адміністрацій України ризикують своїми посадами, якщо не будуть належно контролювати прибирання снігу. Про це йдеться на його сторінці у Twitter.
«Сьогодні заслухаємо голову ДСНС. ДСНС готова допомогти. Будемо мониторити ситуацію. НЕ забуваємо про людей, про транспорт, тротуари. Ми вже звільнили одного голову РДА за неприбирання снігу. Якщо голови ОДА та РДА будуть спати, я рекомендуватиму президенту їх звільнити», — йдеться у повідомленні.
Перед цим Гройсман закликав місцеву владу мобілізувати ресурси для прибирання снігу та наголосив, що в бюджеті є фінанси для того, щоб робити це якісно.
Маємо погіршення погодних умов. Важливо, щоб місцева влада мобілізувала ресурси. Є доступні фінансові ресурси, щоб забезпечити якісне прибирання. Важливо не спати, а мобілізувати сили і ліквідувати затори, і подбати про людей. Це персональна відповідальність голів РДА і ОДА.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 17 января 2018 г.