Снігопади в Україні: Гройсман пригрозив чиновникам за нерозчищені дороги

За даними Кабміну, очільника однієї з райадміністрацій вже звільнили

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що голови обласних та районних адміністрацій України ризикують своїми посадами, якщо не будуть належно контролювати прибирання снігу. Про це йдеться на його сторінці у Twitter. «Сьогодні заслухаємо голову ДСНС. ДСНС готова допомогти. Будемо мониторити ситуацію. НЕ забуваємо про людей, про транспорт,



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Фото: Станіслав Груздєв

За даними Кабміну, очільника однієї з райадміністрацій вже звільнили

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що голови обласних та районних адміністрацій України ризикують своїми посадами, якщо не будуть належно контролювати прибирання снігу. Про це йдеться на його сторінці у Twitter.

«Сьогодні заслухаємо голову ДСНС. ДСНС готова допомогти. Будемо мониторити ситуацію. НЕ забуваємо про людей, про транспорт, тротуари. Ми вже звільнили одного голову РДА за неприбирання снігу. Якщо голови ОДА та РДА будуть спати, я рекомендуватиму президенту їх звільнити», — йдеться у повідомленні.

Перед цим Гройсман закликав місцеву владу мобілізувати ресурси для прибирання снігу та наголосив, що в бюджеті є фінанси для того, щоб робити це якісно.