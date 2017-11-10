Торік українські посвідчення водія отримали майже тисяча громадян Росії

Загалом у 2017 році посвідчення водія в Україні отримали 3620 іноземців

Сервісні центри МВС оприлюднили інформацію про посвідчення водія, що були отримані іноземними громадянами у 2017 році. Їх кількість становить 3620. Щорічно запит на отримання посвідчення водія в Україні є у декількох тисяч іноземців, які перебувають на території країни у зв’язку з роботою, навчанням або з особистих причин. Більшість



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Загалом у 2017 році посвідчення водія в Україні отримали 3620 іноземців

Сервісні центри МВС оприлюднили інформацію про посвідчення водія, що були отримані іноземними громадянами у 2017 році. Їх кількість становить 3620.

Щорічно запит на отримання посвідчення водія в Україні є у декількох тисяч іноземців, які перебувають на території країни у зв’язку з роботою, навчанням або з особистих причин. Більшість іноземних громадян складає іспит з ПДР у м. Києві, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Одеській областях.

У 2017 році, посвідчення водія в Україні отримали громадяни 100 країн. Найчастіше зверталися громадяни Російської Федерації – 982, Азербайджану – 319, Молдови – 246, Китаю – 188, Грузії — 182, Туркменістану – 131, Вірменії – 126. Значну кількість посвідчень водія було видано громадянам Узбекистану, Туреччини, Білорусі, Сирії, Іраку, В’єтнаму, Казахстану, Німеччини, Польщі, Гвінеї, Індії, Таджикистану, США, Пакистану, Йорданії, Литви та інших країн.

За інформацією Державної прикордонної служби України до топ-10 країн, громадяни яких перетинають кордон, входять: Молдова, Білорусь, Росія, Польща, Угорщина та інші. А щодо кількості транспортних засобів, які перетнули кордон у 2017 році, Державна прикордонна служба України називає цифру в 20,9 млн.

Вже найближчим часом іноземним громадянам стане зручніше складати теоретичну частину іспиту на отримання права керування транспортними засобами: за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні питання іспиту тепер будуть доступні англійською мовою. Мову тесту можна обрати самостійно перед початком проходження іспиту.

Аби скласти іспит для отримання водійського посвідчення, іноземцям необхідно надати: документ, що посвідчує особу — посвідка на постійне/тимчасове проживання, копію ідентифікаційного коду (у разі наявності), чинну медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії (форма 083/о) та свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

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