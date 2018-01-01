Трагедія на Луганщині: військовий скоїв самогубство на посту

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України «Вбивство»

У Сєвєродонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області покінчив з життям 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України. Про це повідомляють у прес-службі Сєвєродонецького відділу поліції. «Сьогодні, близько 6.30 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від



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Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України «Вбивство»

У Сєвєродонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області покінчив з життям 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України. Про це повідомляють у прес-службі Сєвєродонецького відділу поліції.

«Сьогодні, близько 6.30 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від старшого наряду охорони Апеляційного суду Луганської області про те, що під час несення служби наряду у складі 3-х військовослужбовців, 22-річний солдат НГУ скоїв самогубство», — зазначено у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, табельну зброю загиблого вилучено. Обставини та причини події встановлюються.

Відкрите кримінальне провадження за статтею 115 КК України «Вбивство».

Здійснюватись досудове слідство поки що буде слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.