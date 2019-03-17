У центрі Львова у ДТП потрапила карета (відео)



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Коні з каретою зіткнулися з «Ланосом»

У суботу, 16 березня, близько 20:10 год., у центрі міста Львова сталася автопригода. Про це інформує голова ГО «Варта1» Ігор Зінкевич.

Коні з каретою зіткнулися з «Ланосом» на проспекті Свободи. На відео видно, як керманич карети навіть не думав гальмувати, щоб дати людям пройти через пішохідний перехід.

Свідки повідомили, що керманич карети ймовірно перебував у стані алкогольного сп’яніння, після цього як здійснив ДТП — втік з місця події.

Втікав по вулиці Листопадового чину, де знову створив аварійну ситуацію.