У Чернівцях буревій повалив стовп та позривав штукатурку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вітер також пошкодив утеплювач стін на житловій висотці

Сильний вітер у Чернівцях зірвав утеплювач із новобудови, повалив бетонний стовп та зірвав великий шматок штукатурки із будинку в центрі міста.

Про це чернівчани пишуть у соцмережах, публікуючи відповідні фото та відео, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, відео, коли поривами вітру зриває утеплювач з багатоповерхівки опублікували у групі Чернівці.online.

А директор культурно-мистецького центру Czernowitz Art Info Centre Лідія Анциперова на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото, як у центрі міста з 4 поверху будинку від пориву вітру відірвався великий шматок штукатурки.

«Щойно від сильного пориву вітру від 4 поверху будинку 13 по вул. Університетській відірвався великий шмат штукатурки. Добре, що люди і машини не постраждали», – написала жінка.

Крім того, слухач місцевого Радіо 10 надіслав фото поваленого від вітру бетонного стовпа.

«Внаслідок буревію, на вулиці Небесної сотні впав бетонний стовп, ледь не зачепивши припарковану поруч автівку. Про це повідомив слухач Радіо 10 Тарас. На щастя, ніхто із перехожих не постраждав, – пишуть у ЗМІ.